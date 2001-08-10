Часть улицы Авиационной в Южно-Сахалинске закрывается до 26 ноября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по строительству южного канализационного коллектора продолжаются на ул. Авиационной в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 19 ноября по 2 декабря для производства ремонтных работ здесь дополнительно закрывается участок от ул. Корсаковской до дома №38.

Также напоминаем, что закрытым для движения транспорта до 26 ноября остается участок улицы от пер. Школьного до дома №63.

Подъезжать к домам, расположенным на участке ул. Авиационной от дома №63 до ул. Корсаковской, возможно по улицам Инженерной и Корсаковской.

Подобные масштабные работы на ул. Авиационной проводятся впервые. Необходимость строительства вызвана активно развивающейся жилой застройкой в южной части областного центра. Работы проводятся в рамках муниципального контракта силами подрядной организации ООО «СМК «ЭнергоСила».

Подрядчик планирует произвести работы на 28 участках с их последовательным перекрытием. О сроках каждого перекрытия будет заблаговременно сообщаться через СМИ. Движение городских автобусов, курсирующих по ул. Авиационной, скорректировано.