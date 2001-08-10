Молодые сахалинцы победили во всероссийском конкурсе по нанотехнологиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Градоначальник поинтересовался, как проходил конкурс и попросил ребят поделиться своими эмоциями. Юные изобретатели также задали мэру интересующие их вопросы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, ученики детского технопарка «Кванториум» Олег Босой, Андрей Гнатюк, Дмитрий Наумкин, Владимир Цыжипов и Артем Непомнящий разработали технологию по сбору и переработке пластика. Собранные в специальные урны пластиковые бутылки ребята вручную очищают от бумаги и этикеток, отправляют в дробилки, с помощью которых получают пластиковую крошку. Далее пластик нагревается и отправляется под пресс. Затем с помощью специального оборудования и компьютерных программ дети вырезают из пластика определенные формы, из которых теперь они производят подставки под кофейные стаканчики.

- Вы назвали свою команду «Дримтим» - команда-мечта. Но я бы переиначил, назвав вас командой мечтателей, ведь ваши устремления лично мне вполне понятны и близки: вы мечтаете избавить наш мир от рукотворного и опасного для всех нас мусора. Видя сегодня результаты вашей творческой и научной мысли, аплодируя вашей победе, я знаю: повзрослев, вы приложите все силы, чтобы исполнить вашу мечту. Удачи и успехов вам на этом благородном пути, — отметил глава города, поздравляя южно-сахалинских школьников с высоким достижением.

-Во время общения ребята поделились общими впечатлениями от победы и рассказали, как работали над проектом, отметив, что весь процесс занял порядка четырех недель. После обсуждения конкурсных моментов кванторианцы сообщили, что знают о обучении главы Южно-Сахалинска в научно-технологическом инновационном центре «Сколково». И попросили мэра подробнее об этом рассказать.

Отвечая на этот вопрос, Сергей Надсадин отметил, что учиться новому всегда не просто, но если человек вовлечен в процесс, то освоить можно любые знания. Так, в процессе обучения много времени уделялось общемировым тенденциям развития общественного транспорта и организации дорожного движения:

- В Сколково муниципальных служащих учат на примере лучших мировых и российских практик. И мы учитываем этот опыт в своей работе. Так, одним из итогов этого обучения стала реформа общественного транспорта в Южно-Сахалинске, которую мы запустим уже в ближайшее время. Она направлена на повышение престижности пассажирских перевозок, комфорта и экологичности, что также пересекается и с вашей конкурсной работой.

По завершению встречи мэр областного центра отметил вклад учителей и родителей в победу ребят, а самим кванторианцам пожелал дальнейших успехов и новых свершений.