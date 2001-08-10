В Южно-Сахалинске до 30 декабря продлили прием заявок на получение техплана жилого помещения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцы могут заказать технический план индивидуального жилого дома по фиксированной цене. Срок подачи заявок продлен до 30 декабря, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

МКП «Горархитектура» напоминает собственникам индивидуальных жилых домов, которые еще не поставлены на кадастровый учет в Росреестре Сахалинской области, о возможности заказать технический план индивидуального жилого дома по фиксированной цене - 10 тысяч рублей.

Решение принято с целью оказания поддержи южносахалинцам, которые построили индивидуальные жилые дома, но по финансовым причинам, в том числе из-за ограничений по коронавирусу, пока не поставили их на кадастровый учет в Росреестре.

Средняя стоимость технического плана индивидуального жилого дома в зависимости от удаленности участка, площади, этажности и т.д варьируется от 10 до 20 тысяч рублей.

Муниципальное предприятие «Горархитектура», в рамках своей коммерческой деятельности, предлагает выполнить в короткие сроки технический план по фиксированной стоимости 10 тысяч рублей, независимо от характеристик объекта.

Заявки принимаются до 30 декабря 2021 года по адресу ул. Вокзальная, 13 в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Справки по телефонам: 500-085, 300-932 (доб.1).