Тихоокеанское
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19:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске завершается первый этап капитального ремонта улицы Комсомольская

В Поронайске завершается первый этап капитального ремонта улицы Комсомольская

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядная организация ООО «Дорсахстрой» завершает первый основной этап капитального ремонта улицы Комсомольской в Поронайске. Ремонтные работы начались этим летом и будут окончательно выполнены до октября следующего года. Обновление улицы, протяженностью чуть более 600 метров, проводится за средства местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Поронайского городского округа».

В рамках первого этапа строители демонтировали старые плиты, провели земляные работы и устройство дорожной одежды, подготовив улицу для укладки асфальтобетонного покрытия. Кроме того, в ходе ремонта обустроили пешеходный тротуар и произвели работы по отводу ливневых и талых вод.

В следующем году, с началом дорожно-строительного сезона, на этом участке будет уложен асфальт. Подрядчик установит новые опоры освещения и выполнит озеленение, высадив более сорока деревьев. Улицу украсят саженцами берез и рябин высотой не менее трех метров.

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