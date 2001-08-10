В Поронайске завершается первый этап капитального ремонта улицы Комсомольская

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядная организация ООО «Дорсахстрой» завершает первый основной этап капитального ремонта улицы Комсомольской в Поронайске. Ремонтные работы начались этим летом и будут окончательно выполнены до октября следующего года. Обновление улицы, протяженностью чуть более 600 метров, проводится за средства местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Поронайского городского округа».

В рамках первого этапа строители демонтировали старые плиты, провели земляные работы и устройство дорожной одежды, подготовив улицу для укладки асфальтобетонного покрытия. Кроме того, в ходе ремонта обустроили пешеходный тротуар и произвели работы по отводу ливневых и талых вод.

В следующем году, с началом дорожно-строительного сезона, на этом участке будет уложен асфальт. Подрядчик установит новые опоры освещения и выполнит озеленение, высадив более сорока деревьев. Улицу украсят саженцами берез и рябин высотой не менее трех метров.