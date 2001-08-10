Вышел из сумрака: Северо-Курильск активизировался в социальных сетях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начало отопительного сезона побудило сахалинцев и курильчан к активности в соцсетях. Эти и другие темы нашли отражение в рейтинге, который подготовил Центр управления регионом Сахалинской области по итогам октября. Министерства ещё больше подтянули «успеваемость» в соцсетях, а вот районы, напротив, нахватали «троек» и попали в красную зону.

На первое место ожидаемо вышло министерство ЖКХ – на него свалилась основная нагрузка. Обращения поступали даже из тех районов, которые до этого проявляли слабую активность в соцсетях.

Еще в сентябре Северо-Курильск был в серой зоне – там не было зафиксировано ни одного обращения. В октябре ситуация изменилась – жители самого отдаленного муниципалитета начали писать о коммунальных проблемах, жаловались на медведей, гуляющих по городу, сложности в доставке почты, а также интересовались строительством новой школы.

В зону «отличников» попали 14 из 17 ведомств и 14 из 18-ти районов. В сентябре красная зона оказалась пустой: и среди муниципалитетов, и среди министерств. Но в октябре районы стали «проседать». Два из трех муниципалитетов, оказавшиеся внизу рейтинга, попали туда из-за нарушения сроков ответов людям в соцсетях. Из-за нерасторопности в красной зоне оказались Тымовский и Анивский районы. Также ЦУР снижает баллы ведомствам и муниципалитетам за некачественную работу с официальными аккаунтами.

- Заходя на страничку министерства, человек должен видеть реальные истории помощи со стороны власти, а также понимать, как и куда он может обратиться, чтобы эту помощь получить. Специалисты ЦУР регулярно проводят обучение, подсказывают, как выстроить эту работу качественно и эффективно. Однако не все ведомства и районы делают это безупречно, – отметил руководитель ЦУР Сахалинской области Максим Камеко.



ЦУР оценивает эффективность ведомств и муниципалитетов по скорости и качеству ответов в соцсетях. Официальные аккаунты анализируются также по стилю и подаче информации. Затем всех участников рейтинга распределяют по цветовым зонам. Рейтинг качества работы муниципалитетов и министерств передают губернатору. Система рейтингования, которую разработал ЦУР, позволяет увидеть динамику работы чиновников в соцсетях, а также помогает улучшить коммуникацию между людьми и представителями власти в интернете.