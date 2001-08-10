Спортзал школы в Холмске капитально отремонтируют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школе №6 Холмска капитально отремонтируют спортивный зал. Средства на это будут выделены из областного бюджета в 2022 году.

Педагоги и родители учеников школы №6 высказывали просьбу обновить спортивное помещение в августе на встрече в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». Депутат холмского Собрания Игорь Витохин взял вопрос на заметку, проработал его с местной администрацией и коллегами из партийной фракции Сахалинской облдумы.

Депутаты предложение поддержали, и уже в 2022 году из областного бюджета выделят средства на капитальный ремонт. У школьников появится современный спортивный зал с раздевалкой и душевыми.

Добавим, что недавно в школе провели капитальный ремонт фасада здания, оснастили вход в учреждение электронной системой доступа, полностью укомплектовали библиотеку.