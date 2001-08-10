Сахалинским туроператорам рассказали, чего хотят японцы от туров на наши острова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В формате конференции на протяжении двух дней представители туристических услуг обменивались опытом и знакомились с перспективами выхода на рынок стран АТР. Мероприятие было организовано региональным Центром поддержки экспорта совместно с туристско-информационным центром при поддержке министерства экономического развития Сахалинской области и АНО "Японский центр", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

– Туристический рынок нашего региона стремительно развивается. Несмотря на пандемию, сахалинские туроператоры уже сейчас строят планы на будущее. На конференции участники получили информацию о том, как можно продвигать свои услуги на азиатский рынок и, какую поддержку можно получить от государства. Если турфирмам необходимо создать сайт с нуля, рекламную продукцию или видеоролик, а также перевести все это на иностранные языки – они могут обратиться за помощью в Центр поддержки экспорта. Мы также организуем участие в выставках и помогаем с размещением услуг на зарубежных маркетплейсах, – рассказала руководитель Центра поддержки экспортной деятельности Дина Романова.

В начале конференции были подведены итоги уходящего года и обозначены цели на предстоящий зимний сезон. В программе первого дня представителям туристического бизнеса была представлена информация о новом законодательстве в сфере туризма 2021-2022г.

Главной особенностью данной конференции стала наглядная презентация привлекательности региона с точки зрения японского туриста. О том, как менялся спрос на туристические услуги России со стороны японцев за последние 10 лет участникам рассказал журналист из «страны восходящего солнца» Накамура Масато. В его выступлении туроператоры услышали предложения по развитию туризма между Сахалином и Японией.

Напомним, что конференция состоялось в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» при содействии министерства экономического развития Сахалинской области. Получить информацию о новых мероприятиях можно на сайте или по номеру 8 800 222 0123 (доб.3).