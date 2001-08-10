Тихоокеанское
информационное агентство
16 Ноября 2021
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Из-за работ по газификации в Южно-Сахалинске ограничат движение
12:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Камчатка митингует против QR-кодов

Камчатка митингует против QR-кодов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Камчатки вышли на несанкционированный митинг против введения QR-кодов и других антиковидных ограничений, рассказывает ИА "Кам24".

Митингующие требовали от властей отменить введение QR-кодов при посещении общепита, массовый мероприятий и органов госвласти. Также жители Камчатки записали обращение к президенту России, в котором высказали несогласие принудительным действиям при проведении вакцинации от коронавируса.

Местом митинга люди выбрали памятник с медведями "Здесь начинается Россия", расположенный недалеко от главного аэропорта Камчатки.

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