Камчатка митингует против QR-кодов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Камчатки вышли на несанкционированный митинг против введения QR-кодов и других антиковидных ограничений, рассказывает ИА "Кам24".

Митингующие требовали от властей отменить введение QR-кодов при посещении общепита, массовый мероприятий и органов госвласти. Также жители Камчатки записали обращение к президенту России, в котором высказали несогласие принудительным действиям при проведении вакцинации от коронавируса.

Местом митинга люди выбрали памятник с медведями "Здесь начинается Россия", расположенный недалеко от главного аэропорта Камчатки.