Разработка проекта первой очереди парка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проектная документация должна быть подготовлена уже к концу декабря, затем администрация города начнет проработку механизмов финансирования. Проект первой очереди включает площадь 16 гектаров – это два искусственных озера и прилегающая к ним территория, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, концепция будущего парка «Дальний» была разработана проектным бюро «ДАК» на основе пожеланий южносахалинцев в формате социального проектирования. Идеи и предложения жители и гости города могли отразить в анкетах, размещенных на сайте парка «Дальний». Проведены встречи с населением, проектные семинары с участием горожан, экспертного сообщества, представителей областных и городских властей, бизнеса. В том числе, одним из спикеров выступил известный урбанист Святослав Мурунов.

В результате этой работы подготовлена презентация будущего парка. В ней отражена схема функционального зонирования в зависимости от сезона, карта пешеходных и велосипедных маршрутов, размещение входных зон и др. Также презентация включает визуализацию различных тематических пространств таких, как экопарк, кинотеатр под открытым небом, детская зона, зона барбекю, парк цветов и другие.