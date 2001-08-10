Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2021
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Из-за работ по газификации в Южно-Сахалинске ограничат движение
15:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Из-за работ по газификации в Южно-Сахалинске ограничат движение

Из-за работ по газификации в Южно-Сахалинске ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по прокладке трубопровода в рамках газификации западных жилых районов продолжаются в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, работы на ул. Лермонтова на участке от ул. 1905 года до пер. Крестьянского продлятся до 23 ноября. Также данные работы будут вестись в районе дома №43 по ул. 1905 года. Работы проводит подрядная организация ЗАО «Тепло плюс».

В связи с проводимыми работами на указанных участках дорог частично ограничено движение транспортных средств.

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