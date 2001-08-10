В Южно-Сахалинске открыт для движения участок дороги Участок автодороги Оноры - Кировское

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 9.00 (сах) 10 ноября открыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке: с. Оноры - с. Кировское автодороги «Южно-Сахалинск-Оха», рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Автодорога с. Победино – с. Первомайск остается закрытой. Для обеспечения безопасности на закрытом участке дороги задействованы посты ГИБДД.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.