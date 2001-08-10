Глава Березняков выслушал вопросы жителей и пообещал на них ответить позже
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Руководитель Березняков Владислав Рукосуев провел первую встречу с представителями общественного совета села. В мероприятии также принял участие начальник управления мониторинга городского хозяйства Олег Вторушин, который представил местным жителям нового главу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В начале встречи активисты выразили благодарность администрации города и мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину за организацию нового маршрута, связавшего Березняки с областным центром. На линию вышло два больших пассажирских автобуса, а поездки стали более комфортными. Напомним, решение о введении дополнительного маршрута было принято по поручению главы города после проведения встречи представителей администрации с населением Березняков.
Общественники отметили, что выездные приемы, которые проходят в режиме диалога с гражданами, необходимы для оперативной отработки обращений сельчан. Люди выразили уверенность, что и в дальнейшем формат очных встреч с представителями муниципалитета благотворно скажется на развитии села.
Во время встречи представители общественного совета Березняков обозначили новому главе и представителям профильных структур мэрии ряд актуальных для всех жителей села вопросов. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, и благоустройство территории, и освещение остановочных пунктов, и др. Все обращения зафиксированы в протоколе встречи. Каждый вопрос будет детально проработан, после чего данную информацию представят жителям.
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