В Южно-Сахалинске государственные и муниципальные услуги переводят в электронный формат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

95% массовых социально значимых услуг жители областного центра смогут получать в электронном виде. Это одна из ключевых задач национальной цели "Цифровая трансформация", которая должна быть выполнена уже к 2030 году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В настоящее время в Южно-Сахалинске реализуется проект перевода государственных и муниципальных услуг со статусом «массовые социально значимые» в электронный вид через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Как отмечают специалисты администрации города, с каждым годом южносахалинцы все более активно пользуются электронными услугами. Так, в текущем году более 65% (18895 ед.) запросов на предоставление услуг в администрацию города направлено и получено в электронной форме. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В специальном разделе на сайте администрации Южно-Сахалинска размещены перечни электронных услуг, реализуемых как через Региональный портал Госуслуг (РПГУ), так и через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Здесь же можно ознакомиться с пошаговой инструкцией по подаче заявлений в электронном формате, получить другую полезную информацию.

В перечне РПГУ размещены интерактивные ссылки на 56 электронных услуг, в перечне ЕПГУ - на 35 услуг. Отметим, что в перечень услуг, предоставляемых через ЕПГУ, вошли 24 услуги, ранее работающие через РПГУ в электронном виде, а также 11 новых муниципальных услуг. К числу последних относятся:

- заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности;

- предоставление на торгах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду;

- признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;

- предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

- предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в собственность;

- присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей;

- направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства;

- установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески.

Отметим, что механизм оформления заявки на предоставление услуг на обозначенных выше порталах отличается, ЕПГУ предлагает более удобную форму.