На Сахалине приставы дали школьникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Северо-Курильской средней школе Сахалинской области временно исполняющая обязанности начальника отделения - старшего судебного пристава, лейтенант внутренней службы судебных приставов по Северо-Курильскому району УФССП России по Сахалинской области Марианна Суремеева и судебный пристав по УПДС, старший прапорщик внутренней службы Сергей Степанов провели занятия со старшеклассниками на тему "Профессиональная деятельность судебного пристава".

Такие занятия регулярно проводятся работниками Управления в целях формирования профессиональной ориентации и устойчивого интереса к профессиональной деятельности судебных приставов.

Ученики получили много полезной информации о службе в органах принудительного исполнения, о функциях самой службы судебных приставов-исполнителей, так и смогли применить в действии предметы (специальные браслеты, резиновые палки, шлемы, ручные металообнаружители и др.), которыми пользуются судебные приставы при исполнении своих служебных обязанностей. Кроме того, Марианна Олеговна рассказала ребятам об опасности пользования микрозаймами, о том, что необходимо вовремя оплачивать коммунальные платежи и о том, что в будущем необходимо помнить об алиментных обязательствах.

Данный формат встреч позволяет старшеклассникам заранее определиться с будущей увлекательной и престижной профессией в системе ФССП России. И находясь на пороге самостоятельной и взрослой жизни выбрать для себя почетную миссию, направленную на служение государственному строю Российской Федерации, защиту конституционных прав и законных интересов граждан своей страны.