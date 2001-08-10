Тихоокеанское
информационное агентство
3 Ноября 2021
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На участке ул. Горького в Южно-Сахалинске на три дня частично ограничат движение транспорта
16:54, | Новости общества Сахалина и Курил

На уличных экранах Южно-Сахалинска 4 ноября покажут концертную программу "Наша сила в единстве!"»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с введёнными антиковидными ограничениями праздничную концертную программу, посвященную Дню народного единства, можно посмотреть на YouTube-канале ЦНК «Радуга» https://youtu.be/mx8sfNGMLuA.

А 4 ноября выступление лучших творческих коллективов областной столицы будет транслироваться на городских уличных экранах, на экранах в городском парке.

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