В Южно-Сахалинске дезинфицируют мусорные контейнеры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается плановая помывка и дезинфекция контейнеров для сбора коммунальных отходов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала начальник отдела мониторинга санитарного состояния департамента городского хозяйства Юлия Слуева, специализированный автомобиль моет контейнеры в три этапа. Санитарная машина ополаскивает контейнер, затем проводится дезинфекция и смыв чистящего средства. Автоматизированная система позволяет выполнить эту работу намного быстрее, чем с применением ручного труда - на один бак уходит не более 5-6 минут. За день обрабатываются примерно 30 контейнеров. Добавим, что использованная вода сливается в очистные сооружения, попадание в почву исключено.

На сегодняшний день а территории городского округа обработаны все мелкозаглубленные контейнеры. Машина обрабатывает баки с северных районов города. Работы уже выполнены на контейнерных площадках по улицам Бумажной и Украинской, а также в планировочном районе Дальнее. Далее автомобиль переместится в центральные районы Южно-Сахалинска.