В Южно-Сахалинске скорректировали работу общественных бань на праздниках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Скорректирован режим работы МУП «Бани-2» в предстоящие праздничные и выходные дни. Изменения коснулись двух объектов, расположенных по адресам: Южно-Сахалинск, пр. Победы, 84 и Новоалександровск, ул. Советская, 87, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, 4 и 5 ноября объекты будут работать с 11.00 до 21.00, а 6 и 7 ноября - с 09.00 до 21.00.