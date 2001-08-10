В Южно-Сахалинске ведутся работы по обновлению светофоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа по обновлению светофорных объектов. По одному новому светофору уже установили на ул. Клубной в 25-м микрорайоне и по ул. Байкальской в Дальнем. Светофоры работают в мигающем желтом режиме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас работа по монтажу светофоров ведется с северной стороны детской музыкальной школы №5 по ул. Комсомольской, 213 и на ул. Ленина в районе школы № 11. В эксплуатацию оба объекта будут введены до конца ноября. Эти конструкции оборудованы вызывным механизмом, их устанавливают в рамках текущего содержания улично-дорожной сети для обеспечения безопасности дорожного движения.