Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2021
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16:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ведутся работы по обновлению светофоров

В Южно-Сахалинске ведутся работы по обновлению светофоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа по обновлению светофорных объектов. По одному новому светофору уже установили на ул. Клубной в 25-м микрорайоне и по ул. Байкальской в Дальнем. Светофоры работают в мигающем желтом режиме,  рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас работа по монтажу светофоров ведется с северной стороны детской музыкальной школы №5  по ул. Комсомольской, 213 и на ул. Ленина в районе школы № 11. В эксплуатацию оба объекта будут введены до конца ноября. Эти конструкции оборудованы вызывным механизмом, их устанавливают в рамках текущего содержания улично-дорожной сети для обеспечения безопасности дорожного  движения.

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