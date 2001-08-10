15:49, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске до конца ноября закрывают проезд по улице Загородной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участок улицы Загородной в границах от пересечения с улицей Сахалинской до северной стороны дома № 108 будет закрыт с 3 ноября ориентировочно до конца месяца. За это время силами подрядной организации будет проведена работа по подключению нового жилого дома к сетям водоснабжения и водоотведения. Объезд будет осуществляться по переулку Матросскому, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при движении по городу и обращать внимание на временные дорожные знаки.
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