В Южно-Сахалинске до конца ноября закрывают проезд по улице Загородной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участок улицы Загородной в границах от пересечения с улицей Сахалинской до северной стороны дома № 108 будет закрыт с 3 ноября ориентировочно до конца месяца. За это время силами подрядной организации будет проведена работа по подключению нового жилого дома к сетям водоснабжения и водоотведения. Объезд будет осуществляться по переулку Матросскому, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при движении по городу и обращать внимание на временные дорожные знаки.