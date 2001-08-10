Более 260 тонн рыбы по доступной цене продали сахалинцам и курильчанам в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала этого года по поручению Валерия Лимаренко в районах островной области организована торговля свежевыловленной рыбой по ценам, ниже розничных. Результаты этой работы были озвучены на совещании губернатора с руководителями регионального правительства, на котором подвели итоги за три квартала 2021 года.

– Островные рыбопромышленные предприятия работают на международном рынке, и это, безусловно, хорошо. Но сахалинцы и курильчане задают справедливый вопрос: почему рыба в островном регионе продается по международным ценам? Эту ситуацию необходимо менять. С этого года мы организовали торговлю свежевыловленной рыбой без посредников, с минимальной розничной и транспортной наценкой, – отметил Валерий Лимаренко.

Практически во всех муниципальных образованиях, за исключением удаленных районов, где вылов сейчас не ведется, два раза в неделю, в специально отведенных торговых точках, продают дары моря напрямую от рыбопромышленников. Телефонный робот автоматически оповещает сахалинцев и курильчан о месте и времени продаж, ассортименте и ценах. Информацию также публикуют в социальных сетях агентства по рыболовству. Там же размещают данные мониторинга стоимости рыбы.

– С начала года реализовали более 260 тонн свежевыловленной рыбы. Из них 20 тонн раздали бесплатно на Северных Курилах, в Долинске, Корсакове, Аниве, Макарове, Ногликах, Охе, Холмске. Ассортимент меняется в зависимости от сезона лова. На прилавках было 12 видов рыбы: горбуша, кета, кунджа, корюшка, минтай, треска, камбала, навага, терпуг, сельдь, мойва, красноперка, – рассказал руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Губернатор подчеркнул, что это направление необходимо развивать – увеличивать ассортимент даров моря, привлекать больше рыбопромышленных предприятий.

В Сахалинской области также ведется работа по расширению числа участков для любительского рыболовства. К началу следующей путины будут сформированы 5 новых участков для вылова тихоокеанских лососей на реках Лесогорка (Углегорский район), Пильво (Смирныховский), Новоселка (Томаринский), Бабушкина (Северо-Курильский) и на морском участке от реки Матросская до мыса Округлый (Северо-Курильский).