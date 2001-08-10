В Аниве установили диспенсеры для сбора собачьих экскрементов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Анивы установили диспенсеры для сбора экскрементов домашних животных, рассказали ТИа "Острова" в районной администрации.

Нововведение стало возможным благодаря грантовой поддержке правительства Сахалинской области инициативы Ларисы Дубановой и коллектива анивского дома детского творчества.

- Мы очень надеемся на сотрудничество управляющих компаний для своевременного обслуживания и содержания диспенсеров, а также надеемся на сознание жителей города, которые должны соблюдать условия цивилизованного выгула собак, - рассказала инициатор проекта Лариса Дубанова.

Анивчане выдвинули свой проект "Убери за другом" на конкурс социальных грантов правительства островного региона. По решению конкурсной комиссии, проект признан одним из победителей. Общая сумма проекта составила 500 000 рублей. Его целью стало создание условий для выгула собак на территории Анивы путем установки диспенсеров для пакетов, которые используются для сбора экскрементов животных.

По мнению инициаторов, установка таких диспенсеров позволит сохранить не только чистоту в городе, но и сформировать привычку у заводчиков животных убирать за своим питомцем.