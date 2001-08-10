Сегодня власти Южно-Сахалинска обещают открыть перекресток Комсомольская - Емельянова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На один день раньше - 31 октября - откроют перекрёсток улиц Емельянова и Комсомольская, пишет ASTV.RU.
Также дорожники завершили работу на улице Ленина от её пересечения с улицей Сахалинской до поворота на ОТБ. Подрядчик устраняет последние замечания и удаляет строительный мусор с территории объекта.
В настоящее время работы продолжаются на последнем участке улицы Комсомольской - от моста до Пуркаева. Практически завершили ремонт перекрестка с улицей Емельянова.
Сквозной проезд закрыт от обозначенного перекрёстка до ТЦ "Аист". Здесь силами подрядной организации ведут укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. До конца нынешнего года выполнят и другие виды работ, которые не зависят от строительного сезона. После их завершения - в конце декабря-начале января - участок откроют для сквозного проезда.
Ориентировочно до 7 ноября продолжатся работы по текущему ремонту улицы Горького, на участке от Емельянова до Пуркаева. Строителям предстоит выполнить фрезерование, после чего заменят асфальтобетонное покрытие.
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