Сегодня власти Южно-Сахалинска обещают открыть перекресток Комсомольская - Емельянова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На один день раньше - 31 октября - откроют перекрёсток улиц Емельянова и Комсомольская, пишет ASTV.RU.

Также дорожники завершили работу на улице Ленина от её пересечения с улицей Сахалинской до поворота на ОТБ. Подрядчик устраняет последние замечания и удаляет строительный мусор с территории объекта.

В настоящее время работы продолжаются на последнем участке улицы Комсомольской - от моста до Пуркаева. Практически завершили ремонт перекрестка с улицей Емельянова.

Сквозной проезд закрыт от обозначенного перекрёстка до ТЦ "Аист". Здесь силами подрядной организации ведут укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. До конца нынешнего года выполнят и другие виды работ, которые не зависят от строительного сезона. После их завершения - в конце декабря-начале января - участок откроют для сквозного проезда.

Ориентировочно до 7 ноября продолжатся работы по текущему ремонту улицы Горького, на участке от Емельянова до Пуркаева. Строителям предстоит выполнить фрезерование, после чего заменят асфальтобетонное покрытие.