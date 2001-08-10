Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2021
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08:37, | Новости общества Сахалина и Курил

В Амурской области беременные стали чаще болеть коронавирусом

В Амурской области беременные стали чаще болеть коронавирусом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На лечение от коронавирусной инфекции в Амурской области находится более двух тысяч пациентов, более трех тысяч проходят амбулаторное лечение. Как сообщает ИА «ПортАмур», среди заболевших – 811 детей, кроме того, отмечается увеличение числа «ковидных» беременных, у которых диагностируется пневмония.

Для больных коронавирусной инфекцией в Приамурье развернуто десять инфекционных госпиталей, а также 20 провизорных госпиталей. Такие данные озвучены в ходе оперативного штаба при региональном правительстве.

На сегодняшний день свободный коечный фонд составляет 17,9 процента от числа развернутых инфекционных коек. Дополнительные места сформированы за счет дополнительно развернутых провизорных госпиталей.

Кроме того, сообщает агентство, увеличилась нагрузка на «горячую линию». Дано поручение всем медицинским организациям привлечь волонтеров и усилить работу колл-центров и регистратур.

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