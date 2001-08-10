В Амурской области беременные стали чаще болеть коронавирусом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На лечение от коронавирусной инфекции в Амурской области находится более двух тысяч пациентов, более трех тысяч проходят амбулаторное лечение. Как сообщает ИА «ПортАмур», среди заболевших – 811 детей, кроме того, отмечается увеличение числа «ковидных» беременных, у которых диагностируется пневмония.
Для больных коронавирусной инфекцией в Приамурье развернуто десять инфекционных госпиталей, а также 20 провизорных госпиталей. Такие данные озвучены в ходе оперативного штаба при региональном правительстве.
На сегодняшний день свободный коечный фонд составляет 17,9 процента от числа развернутых инфекционных коек. Дополнительные места сформированы за счет дополнительно развернутых провизорных госпиталей.
Кроме того, сообщает агентство, увеличилась нагрузка на «горячую линию». Дано поручение всем медицинским организациям привлечь волонтеров и усилить работу колл-центров и регистратур.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Вчера В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
11:17 25 Октября В Южно-Сахалинске пройдет пятая бизнес-конференция "ЮСАБИКО-2021"
09:53 25 Октября Выходные на дорогах Сахалина: 52 пьяных водителя и 65 - без прав
16:43 25 Октября Южносахалинцам рассказали, почему важно вакцинировать детей от гриппа
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
15:09 1 Октября На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
16:49 1 Октября С понедельника автобусы маршрута №250 в Южно-Сахалинске будут заезжать в оздоровительный центр "Юбилейный"
Выбор редакции
- 16:50 Вчера На Камчатке начинается сезон ловли корюшки
- 16:23 Вчера Еще 40 общественных пространств благоустроят в Сахалинской области до конца года
- 11:14 Вчера Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают покататься на коньках
- 17:09 27 Октября В парке Южно-Сахалинска в конце ноября может открыться первый каток
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?