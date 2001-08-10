Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2021
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16:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке начинается сезон ловли корюшки

На Камчатке начинается сезон ловли корюшки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пока Сахалин готовится к грустному для многих рыбаков периоду ледостава, Камчатка уже готовится открыть сезон ловлю корюшки и гольцов.

Как сообщает ТК «41 Регион, любительская добыча корюшки и гольцов открывается с 1 ноября.

В осенне-зимний период норма добычи корюшки установлена до 200 экземпляров в сутки на одного человека. Норма добычи гольцов - до 60 штук в сутки.

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