16:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На Камчатке начинается сезон ловли корюшки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пока Сахалин готовится к грустному для многих рыбаков периоду ледостава, Камчатка уже готовится открыть сезон ловлю корюшки и гольцов.
Как сообщает ТК «41 Регион, любительская добыча корюшки и гольцов открывается с 1 ноября.
В осенне-зимний период норма добычи корюшки установлена до 200 экземпляров в сутки на одного человека. Норма добычи гольцов - до 60 штук в сутки.
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