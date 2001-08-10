Сахалинец залез на завод поворовать и чуть не погиб от удара током
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Углезаводска, обвиняемого в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемый, находясь дома, решил проникнуть на территорию завода железобетонных изделий, расположенного в Углезаводске, и украсть оттуда металл. Фигурант взял с собой рюкзак, куда сложил разводной ключ, перчатки, два налобных фонаря, а также три пропиленовых мешка. Примерно в час ночи он подошел к территории завода и, найдя отверстие в заборе, проник внутрь. Там он залез на одну из расположенных на местности вышек, чтобы осмотреться, и увидел охранников. Дождавшись, когда она зайдут в сторожку, злоумышленник направился к зданию котельной. Забравшись внутрь через окно, он надел на голову фонарь и стал осматриваться.
В котельной молодой человек нашел соединительные шины и силовой медный кабелей. При помощи ключа злоумышленник с щитовой снял шесть силовых медных шин, которые положил в мешки и сбросил с окна на улицу, после чего вышел и потащил их по очереди к ручью.
После этого он снова вернулся в котельную, чтобы снять медный кабель, который шел от металлического ящика. При помощи принесенного с собой разводного ключа, он стал откручивать болт, но случайно задел другой кабель, в результате случилось замыкание. Сразу же последовала яркая вспышка и возгорание. От удара он на некоторое время потерял сознание и упал на пол. Очнувшись, увидел, что у него загорелась перчатка и куртка. Фигурант быстро снял их с себя и начал убегать. В это время он услышал с улицы голоса охранников. Чтобы его не поймали, он вышел через другую дверь и сбежал с территории завода через ручей.
Утром, находясь уже дома, фигурант вызвал "скорую помощь". Его госпитализировали в областную больницу, где он находился примерно неделю. После выписки злоумышленник вернулся за похищенным имуществом, которое спрятал в кустах недалеко от территории завода. Медь на 62 кг он сдал в пункт приема металла в Долинске за 25 тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды и лекарства от ожогов.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
11:22 Сегодня В Южно-Сахалинске "Land Cruiser" сбил человека на пешеходном переходе
09:40 Сегодня На Сахалине полицейские спасли водителя самоходной машины, получившего множественные переломы
11:10 Сегодня В Южно-Сахалинске расскажут, как малоимущим получить социальное жилье
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
18:37 22 Октября Три многоквартирных дома готовят к сдаче в Поронайске
16:30 22 Октября QR-коды для посещения общественных мест в Сахалинской области вводить не намерены
11:53 22 Октября Около двух тысяч счетов сахалинцев арестовали за долги перед энергетиками
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
15:09 1 Октября На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
14:24 29 Сентября Сахалинец нашел кредитку и к моменту задержания успел потратить более восьми тысяч
Выбор редакции
- 11:14 Сегодня Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают покататься на коньках
- 17:09 27 Октября В парке Южно-Сахалинска в конце ноября может открыться первый каток
- 11:17 25 Октября В Южно-Сахалинске пройдет пятая бизнес-конференция "ЮСАБИКО-2021"
- 18:37 22 Октября Три многоквартирных дома готовят к сдаче в Поронайске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?