Сахалинец залез на завод поворовать и чуть не погиб от удара током

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Углезаводска, обвиняемого в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый, находясь дома, решил проникнуть на территорию завода железобетонных изделий, расположенного в Углезаводске, и украсть оттуда металл. Фигурант взял с собой рюкзак, куда сложил разводной ключ, перчатки, два налобных фонаря, а также три пропиленовых мешка. Примерно в час ночи он подошел к территории завода и, найдя отверстие в заборе, проник внутрь. Там он залез на одну из расположенных на местности вышек, чтобы осмотреться, и увидел охранников. Дождавшись, когда она зайдут в сторожку, злоумышленник направился к зданию котельной. Забравшись внутрь через окно, он надел на голову фонарь и стал осматриваться.

В котельной молодой человек нашел соединительные шины и силовой медный кабелей. При помощи ключа злоумышленник с щитовой снял шесть силовых медных шин, которые положил в мешки и сбросил с окна на улицу, после чего вышел и потащил их по очереди к ручью.

После этого он снова вернулся в котельную, чтобы снять медный кабель, который шел от металлического ящика. При помощи принесенного с собой разводного ключа, он стал откручивать болт, но случайно задел другой кабель, в результате случилось замыкание. Сразу же последовала яркая вспышка и возгорание. От удара он на некоторое время потерял сознание и упал на пол. Очнувшись, увидел, что у него загорелась перчатка и куртка. Фигурант быстро снял их с себя и начал убегать. В это время он услышал с улицы голоса охранников. Чтобы его не поймали, он вышел через другую дверь и сбежал с территории завода через ручей.

Утром, находясь уже дома, фигурант вызвал "скорую помощь". Его госпитализировали в областную больницу, где он находился примерно неделю. После выписки злоумышленник вернулся за похищенным имуществом, которое спрятал в кустах недалеко от территории завода. Медь на 62 кг он сдал в пункт приема металла в Долинске за 25 тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды и лекарства от ожогов.

Возбуждено уголовное дело.