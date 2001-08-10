На Сахалине приостановлен личный прием судебными приставами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области информирует, что на основании указа президента РФ "Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре - ноябре 2021" с 01 ноября 2021 г. по 03 ноября 2021 г. временно отменён личный прием граждан в аппарате управления и в структурных подразделениях УФССП Россиипо Сахалинской области.
Рекомендуется для получения информации пользоваться сервисом "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области, обращаться через сервис «Интернет-приемная» – http://r65.fssp.gov.ru/ir/. Получить интересующую информацию в период нерабочих дней граждане так же могут, позвонив по телефону группы телефонного обслуживания и телефонам структурных подразделений, размещённых в разделе «Контакты» официального сайта Управления.
Также можно обратиться в письменной форме и оставить свое обращение и иную корреспонденцию в ящике для обращений, которые размещены на входах в здания отделений судебных приставов и Управления.
В случае продления нерабочих дней информация по личному приёму граждан будет предоставлена позже.
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