Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием заявок на конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск" продлен до 20 ноября. Конкурсные испытания планируется провести на базе городского дома культуры "Родина", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году конкурс проводится по семи номинациям:

- "Экскурсовод - город";

- "Экскурсовод - музей";

- "Экскурсовод - проводник";

- "Команда гостеприимства";

- "Трансфермен";

- "Туризм - профессия будущего";

- «Менеджер гостеприимства".

Организатором мероприятия выступает департамент культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска. Целью является раскрытие потенциала профессионалов туриндустрии, формирование новых традиций, повышение престижа профессий в сфере гостеприимства. В соответствии с выбранной номинацией в конкурсе могут принять участие:

*экскурсоводы, самозанятые граждане, имеющие навыки экскурсионного мастерства, любители;

*юридические лица, являющиеся туроператорами, зарегистрированными в Едином федеральном реестре туроператоров РФ, (не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) и осуществляющие свою деятельность на территории города Южно-Сахалинска;

*граждане, имеющие опыт в организации встречи туристов;

*студенты, обучающиеся в ссузах и вузах по направлению «Туризм»;

*администраторы гостиниц.

Заявки принимаются по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 172 (приемная) либо по электронной почте на адрес: culture@yuzhno-sakh.ru. Справки по телефону: 312-599 (доб.1 или доб.4). С положением о конкурсе можно познакомиться по ссылке.