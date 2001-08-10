Прием заявок на конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск" продлен до 20 ноября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прием заявок на конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск" продлен до 20 ноября. Конкурсные испытания планируется провести на базе городского дома культуры "Родина", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом году конкурс проводится по семи номинациям:
- "Экскурсовод - город";
- "Экскурсовод - музей";
- "Экскурсовод - проводник";
- "Команда гостеприимства";
- "Трансфермен";
- "Туризм - профессия будущего";
- «Менеджер гостеприимства".
Организатором мероприятия выступает департамент культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска. Целью является раскрытие потенциала профессионалов туриндустрии, формирование новых традиций, повышение престижа профессий в сфере гостеприимства. В соответствии с выбранной номинацией в конкурсе могут принять участие:
*экскурсоводы, самозанятые граждане, имеющие навыки экскурсионного мастерства, любители;
*юридические лица, являющиеся туроператорами, зарегистрированными в Едином федеральном реестре туроператоров РФ, (не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) и осуществляющие свою деятельность на территории города Южно-Сахалинска;
*граждане, имеющие опыт в организации встречи туристов;
*студенты, обучающиеся в ссузах и вузах по направлению «Туризм»;
*администраторы гостиниц.
Заявки принимаются по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 172 (приемная) либо по электронной почте на адрес: culture@yuzhno-sakh.ru. Справки по телефону: 312-599 (доб.1 или доб.4). С положением о конкурсе можно познакомиться по ссылке.
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