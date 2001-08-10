Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают покататься на коньках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа "Кристалл" приглашает сахалинцев и гостей региона зарядиться бодростью и хорошим настроением, катаясь на коньках в предстоящее воскресенье.

Сеансы массового катания пройдут на крытой ледовой арене "Кристалла" 31 октября с 13:00 до 19:45 (начало сеансов каждый час). Гостей ждут приятная атмосфера и зажигательное музыкальное сопровождение. Работает прокат коньков.

Длительность сеанса - 45 минут. После каждого сеанса будет сделан пятнадцатиминутный перерыв на работу ледозаливочной машины, рассказали ТИА "Острова" в "Кристалле".

В спортивном учреждении также просят обратить внимание гостей, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, действующими на территории Сахалинской области, вход посетителей в здание спортшколы "Кристалл" осуществляется только в медицинских масках. Перед посещением сеансов массового катания гостей просят ознакомиться с правилами их проведения на сайте спортивной школы.

Подробное расписание сеансов можно узнать, обратившись по телефону: 8 (4242) 240-160, а также на сайте "Кристалла".