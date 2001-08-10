В Южно-Сахалинске расскажут, как малоимущим получить социальное жилье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент социальной политики проводит горячую телефонную линию на тему: "Предоставление муниципальной услуги "Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда" в электронной форме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки будут приниматься сегодня, 29 октября, с 16.00 до 17.00 по телефону: (4242) 300-712.