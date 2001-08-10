Власти проинспектировали стройки Анивы и Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В муниципальных образованиях заместитель председателя правительства Сахалинской области и министр строительства по поручению губернатора проконтролировали исполнение областной жилищной программы. В рамках поручения сдачи жилых многоквартирных домов они посетили 16 строительных площадок, рассказали ТИА "Острова" в региональном минстрое.

В этом году на островах планируют ввести рекордные объемы - 500 тысяч квадратных метров жилья. Уже сдано в эксплуатацию 260 тысяч квадратных метров жилплощади. Активно строятся дома в Анивском районе и Южно-Сахалинске. Анива уже обеспечила ввод более 54 тысяч квадратных метров. Строительные объекты на улице Транспортной, улице Совхозной в городе Анива, а также на улице Центральной в селе Новотроицкое и в жилищный комплекс «Зеленая Планета» обеспечат ввод еще более 22 тысяч метров жилплощади.

По Южно-Сахалинску введено 166 тысяч «квадратов», на подходе до конца года - 124 тысячи.

Во время поездки Сергей Олонцев и Алексей Колеватых уделили особое внимание качеству строящихся домов, срокам их сдачи и соблюдению требований нормативной документации. В ряде случаев застройщикам были даны рекомендации мобилизовать силы и средства для наращивания темпов строительства, чтобы обеспечить безусловный ввод запланированного объема жилья. Обсуждалось в том числе и решение проблемных вопросов, по которым бизнесу необходима помощь.

- На мой взгляд, застройщикам необходимо улучшить систему контроля за ходом производства работ. Необходимо научиться грамотно выстраивать процесс работы. Это позволит добиться нужного качества новостроек и обеспечивать сахалинцев и курильчан безопасным и комфортным жильём в установленные сроки, - прокомментировал поездку Алексей Колеватых.

Чтобы быстрее решить квартирный вопрос для жителей области, Правительство региона содействует застройщикам в вопросах обеспечения земельных участков требуемой инженерной инфраструктурой. Кроме того, региональная власть приняла закон, согласно которому, застройщикам на внеконкурсной основе переданы под жилищное строительство земельные участки, что позволяет минимизировать затраты на строительство, в том числе за счёт установленных минимальных ставок арендной платы.

Напомним, Сахалинская область одной из первых в стране справилась с программой расселения жилфонда, признанного непригодным до 1 января 2017 года. Островной регион стал пилотным в реализации новой программы расселения. Почти 29 тысяч человек должны отметить новоселье в ближайшую пятилетку.

На днях федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ принял решение перечислить Сахалинской области 1,99 млрд. рублей - первые средства в размере 667,9 млн. рублей уже получены. Сахалинская область - первая из российских регионов получила средства на новую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. Деньги пойдут на реализацию этапа 2022-2023 годов региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2021-2026 годах".