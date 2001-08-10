На Сахалине детей из центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-класс по созданию книжной закладки из бумаги и ниток провели специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 27 октября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Его участниками стали дети из реабилитационного центра «Преодоление» и их родители. Вместе со специалистом СахОУНБ Эльвирой Че ребята с ограниченными возможностями здоровья справлялись с творческим заданием, которое направлено на развитие мелкой моторики и мышления.

Такие мастер-классы для ребят из реабилитационного центра планируется проводить дважды в месяц.