Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2021
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15:26, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине в Ночь искусств покажут "Спаситель на продажу"

На Сахалине в Ночь искусств покажут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2021 году всероссийская акция "Ночь искусств" приурочена ко Дню народного единства. Сахалинское кинодосуговое объединение присоединяется к акции и  приглашает всех желающих 4 ноября в 19:00 в ККЗ "Октябрь" на показ документального фильма "Спаситель на продажу" (реж. Антуан Виткин, 16+, 100 мин., Франция, 2021).

Расследование о том, как портрет Иисуса Христа спорного авторства Леонардо да Винчи, который окрестили «мужской Моной Лизой», оказался заложником закулисных аукционных сделок между Францией и Саудовской Аравией.

Кинопоказ пройдёт с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса: масочный режим, 50% заполнения зала.

Ждём Вас 4 ноября в 19:00 в ККЗ "Октябрь"! Вход свободный по билетам. Билеты приобретайте в кассе ККЗ "Октябрь", тел.: 22-41-09.

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