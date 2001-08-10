На Сахалине в Ночь искусств покажут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2021 году всероссийская акция "Ночь искусств" приурочена ко Дню народного единства. Сахалинское кинодосуговое объединение присоединяется к акции и приглашает всех желающих 4 ноября в 19:00 в ККЗ "Октябрь" на показ документального фильма "Спаситель на продажу" (реж. Антуан Виткин, 16+, 100 мин., Франция, 2021).

Расследование о том, как портрет Иисуса Христа спорного авторства Леонардо да Винчи, который окрестили «мужской Моной Лизой», оказался заложником закулисных аукционных сделок между Францией и Саудовской Аравией.

Кинопоказ пройдёт с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса: масочный режим, 50% заполнения зала.

Ждём Вас 4 ноября в 19:00 в ККЗ "Октябрь"! Вход свободный по билетам. Билеты приобретайте в кассе ККЗ "Октябрь", тел.: 22-41-09.