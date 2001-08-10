Сахалинских бизнесменов приглашают в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бизнес-инкубатор объявляет старт приема заявок по программе "Выращивание". Участие в проекте для компаний бесплатное в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- "Выращивание" - это комплекс мер, включающий оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, - рассказал руководитель сахалинского бизнес-инкубатора Егор Пахман. - Мы готовы помочь действующему бизнесу нарастить объемы производства, найти новых клиентов, стать поставщиком для крупных компаний.

В рамках программы "выращивание" специалисты помогут:

- определить "точки роста", чтобы осуществить продвижение и развитие собственных услуг и повысить конкурентоспособность продукции;

- выявить возможности, оптимизировать производственную систему и снизить издержки;

- понять, как расширить и модернизировать производство, получить доступ к финансовым и материальным ресурсам;

- достичь уровня квалифицированных поставщиков крупных заказчиков.

Условие для участников - работа с заказчиками, определенными Правительством страны в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также другими крупными заказчиками, локализующими производство на территории РФ.

Заявки на участие в программе принимаются до 18 ноября по ссылке. Дополнительная информация по телефону: 8 800 222 0123 (доб. 5).

Напомним, бизнес-инкубатор работает на базе регионального центра "Мой бизнес". Здесь молодым предпринимателям оказывают комплекс услуг – консультации по вопросам ведения дела, помощь в получении субсидий и другой финансовой господдержки, обучение. Также бизнес-инкубатор предоставляет рабочие места с программным обеспечением, офисную технику, переговорную комнату для встреч с партнерами. Офис расположен в Южно-Сахалинске по адресу ул. Карла Маркса, 16, офис 203.