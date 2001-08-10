В Сахалинской области крыши обрабатывают огнебиозащитой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области строители широко применяют огнебиозащиту во время капитального ремонта кровель. Специальные компоненты, входящие в состав средства, противостоят паразитам, плесени и грибкам, а также препятствуют разрушению конструкции и повышают её огнестойкость, рассказали ТИА "Острова" в НК «Фонд капитального ремонта многоквартрных домов Сахалинской области».

По словам заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Сахалинской области Романа Казбана, обработка материала огнебиозащитой проводится в обязательном порядке, а её нанесение подтверждается специализированной организацией. К числу преимуществ применяемого средства относят также замедление процесса горения в случае пожара и способность увеличить срок эксплуатации конструкции.

- После капитального ремонта управляющим компания не реже 1 раза в год рекомендовано проводить повторную обработку кровель огнебиозащитой, и в обязательном порядке проводить обработку не реже, чем 1 раз в три года, - добавил Роман Казбан.

За 8 лет реализации программы капитального ремонта в Сахалинской области обновили 1175 крыш. Наибольший объем работ пришелся на 2016-2019 годы. В этот период строители отремонтировали свыше 800 кровель.

В топ-3 районов с наиболее высокими показателями вошли Южно-Сахалинск (470 объектов), Корсаковский район (93 крыши) и Холмский (86 кровель). Немногим уступают Углегорский и Охинский городские округа, где, начиная с 2014 года, отремонтировали 77 и 73 крыш соответственно.