В Сахалинской области крыши обрабатывают огнебиозащитой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области строители широко применяют огнебиозащиту во время капитального ремонта кровель. Специальные компоненты, входящие в состав средства, противостоят паразитам, плесени и грибкам, а также препятствуют разрушению конструкции и повышают её огнестойкость, рассказали ТИА "Острова" в НК «Фонд капитального ремонта многоквартрных домов Сахалинской области».
По словам заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Сахалинской области Романа Казбана, обработка материала огнебиозащитой проводится в обязательном порядке, а её нанесение подтверждается специализированной организацией. К числу преимуществ применяемого средства относят также замедление процесса горения в случае пожара и способность увеличить срок эксплуатации конструкции.
- После капитального ремонта управляющим компания не реже 1 раза в год рекомендовано проводить повторную обработку кровель огнебиозащитой, и в обязательном порядке проводить обработку не реже, чем 1 раз в три года, - добавил Роман Казбан.
За 8 лет реализации программы капитального ремонта в Сахалинской области обновили 1175 крыш. Наибольший объем работ пришелся на 2016-2019 годы. В этот период строители отремонтировали свыше 800 кровель.
В топ-3 районов с наиболее высокими показателями вошли Южно-Сахалинск (470 объектов), Корсаковский район (93 крыши) и Холмский (86 кровель). Немногим уступают Углегорский и Охинский городские округа, где, начиная с 2014 года, отремонтировали 77 и 73 крыш соответственно.
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