На Сахалине таможенные посты весной начнут экспериментировать с досмотром товаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работа подразделений на таможенных постах Сахалинской таможни продлена до 23.00 по сахалинскому времени. Это сделано с целью синхронизации работы с центрами электронного декларирования, куда подаются декларации на товары, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

- Мы перешли в режим работы дальневосточных центров электронного декларирования, куда сегодня наши участники внешнеэкономической деятельности подают большинство деклараций, - рассказал первый заместитель начальника Сахалинской таможни Константин Бромберг. - Это сделано для оперативного взаимодействия и сверки информации о фактическом нахождении товаров в зонах таможенного контроля и на складах временного хранения в режиме онлайн, чтобы не допустить нарушения сроков совершения таможенных операций.

Регистрация декларации сегодня должна осуществляться в течение часа, на выпуск декларации отведено 4 часа, но не более 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации. Но это максимальные сроки, в идеале все должно происходить гораздо быстрее. Сегодня авторегистрация и автовыпуск деклараций добросовестных участников внешнеэкономической деятельности происходят за считанные минуты.

На прошедшем в Москве Международном таможенном форуме-2021 первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов назвал важным этапом развития цифровизации совершенствование фактического контроля и взаимодействия с центрами электронного декларирования. Фактический контроль – это основной профиль работы большинства таможен сегодня. Поэтому на синхронизацию работы с ЦЭДами сегодня направлены максимальные усилия.

Также Константин Бромберг рассказал о планируемом в апреле 2022 года внедрении эксперимента по досмотру товаров на Корсаковском и Южно-Сахалинском таможенных постах. Будут созданы досмотровые рабочие группы, осуществляющие досмотры по поручению центров электронного декларирования. Это позволит повысить качество проведения фактических форм таможенного контроля, а отсутствие привязки к конкретному таможенному посту - исключить коррупционные риски.