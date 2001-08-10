Южносахалинцам предлагают улучшать работу общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация областного центра предлагает жителям города пройти анкетирование и ответить на вопросы об общественном транспорте Южно-Сахалинска.

Пройти анкетирование можно по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSvU0GxtTGptKM5fGLwOOKd5y4uyKOTi3dW7gxW5QcWSnLGg/viewform.

Опрос полностью анонимный, никакой регистрации не требуется. Опрос можно пройти до 15 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Полученную от жителей информацию будет использовать в работе Центр экономики инфраструктуры (г.Москва), который приспустил к выполнению научно-исследовательской работы по модернизации маршрутной сети Южно-Сахалинска. По итогу муниципалитет получит эффективную, функциональную и удобную для пассажиров маршрутную сеть.

Отметим, научно-исследовательская работа — один из этапов реформы общественного транспорта, которую проводит муниципалитет и привлекает к участию в этой работе жителей. В дальнейшем совместная работа будет продолжена и по другим этапам реформы.