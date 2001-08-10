Поронайский городской суд отметил 75-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский городской суд отметил 75 лет со дня учреждения. По случаю праздника для работников правосудия и ветеранов суда было организовано торжественное собрание.

На мероприятии председатель Поронайского городского суда Марина Соц отметила предшественников многих поколений судей и ветеранов суда, каждый из которых внес значительный вклад в развитие судебной системы района.

- Сегодня мы отдаем дать уважения ветеранам Поронайского городского суда, выражаем глубокую признательность за бескорыстное служение правосудию, - отметила председатель Поронайского городского суда Марина Соц.

Особые слова благодарности в этот день звучали наставникам - судье Светлане Чепкой и ветерану аппарата суда Марине Таракановой.

На мероприятии в честь 75-летия со дня образования суда, а также за профессиональное исполнение обязанностей, преданность выбранному делу, внесенный вклад в развитие и совершенствование судебной системы Сахалинской области благодарственные письма совета судей Сахалинской области вручены судье Оксане Воищевой, администратору суда Алексею Рачек, секретарю судебного заседания Валентине Коробовой, специалисту суда Светлане Смиренской.

За большой вклад в развитие системы правосудия, совершенствование деятельности судебной системы, защиту интересов судейского сообщества, обеспечение прав и свобод граждан почетными грамотами совета судей Сахалинской области награждены помощники судей Анастасия Хван, Виктория Игнатьева и консультант суда Александр Задирака.

Управлением судебного департамента Сахалинской области за высокое профессиональное исполнение должностных обязанностей, безупречную гражданскую службу и внесенный вклад в развитие судебной системы Сахалинской области благодарственными письмами поощрены помощники судей Татьяна Гаврилина, Юлия Сорокина, секретарь судебного заседания Татьяна Волохович, секретарь суда Людмила Кулай, специалист суда Ксения Сергеева.

Благодарственными письмами Поронайского городского суда поощрены сотрудники аппарата суда Оксана Пащенко, Марина Силантьева, Татьяна Бирюкова, Юрий Гостев, Николай Коробов, Маргарита Коробова. Почетной грамотой ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие" награжден Антон Шевелев.