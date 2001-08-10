Власти Южно-Сахалинска наконец озаботились отоплением в Хомутово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военный городок Хомутово-1 перевели на теплоснабжение от муниципальной газовой котельной. С 20 октября 8 многоквартирных домов по ул. Армейской в военном городке Хомутово-1, в которых проживают порядка 1800 человек, подключены к муниципальной газовой котельной. Это позволило обеспечить стабильность и повысить качество теплоснабжения.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, для подключения жилого фонда бывшего военного городка к муниципальной котельной была проложена теплотрасса до места соединения с трубопроводом, построенном на землях министерства обороны. Горячее водоснабжение пока продолжает обеспечиваться от угольной котельной министерства обороны. Это сеансовая подача на несколько часов в день.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, в связи с этим возник ряд определенных сложностей. В первую очередь — большой расход воды. Он происходит из-за того, что жители продолжают использовать воду из системы отопления, что ведет к падению параметров и необходимости подавать в систему дополнительные объемы воды. Для решения этой проблемы на территории котельной ведется бурение дополнительной скважины. Администрация в свою очередь призывает жителей не сливать горячую воду из системы. Муниципалитет работает над тем, чтобы обеспечить дома также и горячим водоснабжением от газовой котельной. Техническая возможность была предусмотрена при строительстве теплотрассы.

Напомним, ранее отопление домов осуществлялось от угольной котельной министерства обороны. От жителей поступало много нареканий на качество. Переводу на муниципальную котельную предшествовал большой объем работы, в том числе согласований со структурами министерства обороны по вопросам передачи жилого фонда в муниципалитет и возможности подключения к газовой котельной.

Сейчас муниципальная газовая котельная обеспечивает теплоснабжение 15 многоквартирных домов в Хомутово-1 и Хомутово-2, в которых в общей сложности проживают около 3300 человек.