Чистой воды жителям Горнозаводска ждать минимум до следующего лета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Реконструкция водозабора в селе завершится в июле 2022 года. Ход работ на объекте проконтролировал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков во время рабочей поездки в Невельский район, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
На качество воды жители Горнозаводска ранее не раз жаловались главе региона Валерию Лимаренко. Губернатор поручил оперативно подготовить проект реконструкции и определить подрядчика. Работы по реконструкции начались в феврале этого года.
– Старый водозабор был построен почти 60 лет, со своей задачей он не справляется. Плохая питьевая вода – один из самых острых вопросов для Горнозаводска, где проживает около 4 тысяч человек. Зимой эта проблема уходит, но в период паводков снова обостряется. С вводом современного водозабора в домах сельчан чистая вода будет круглый год, – отметил Сергей Байдаков.
На площадке уже возвели фундамент для здания очистных сооружений. Готов резервуар чистой воды на 1 тысячу кубометров, копают котлован под второй. Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы запланированы на следующий год.
– Идем в соответствии с графиком, по некоторым работам даже с опережением, – сказал гендиректор компании-подрядчика Валерий Попазов. – Мощность станции рассчитана на 1670 кубометров воды в сутки. Этого достаточно для всего села.
Отметим, что реконструкция водозабора в Горнозаводске ведется в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. Стоимость работ составляет 300 миллионов рублей, из них 155 миллионов выделены из федерального бюджета.
Валерий Лимаренко поставил задачу – комплексно модернизировать систему водоснабжения в островном регионе. В этом году завершилось строительство водопровода в селе Воскресенское Анивского района. До декабря введут станцию водоочистки в Александровске-Сахалинском. Также в этом году началась реконструкция и строительство систем водоснабжения Долинска и села Хоэ Александровск-Сахалинского района, приступили к реконструкции водозабора в Чехове Холмского района.
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