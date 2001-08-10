Власти Южно-Сахалинска обещают помогать предпринимателям, желающим устанавливать зарядки для электромобилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре развивают инфраструктуру для автомобилей, работающих на экологичном топливе. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025" администрацией города проводится отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат на приобретение, доставку и установку зарядных устройств для электромобилей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В настоящее время в рамках реализации проекта "Газомоторный и электрический транспорт" и национального проекта "Экология" на территории городского округа установлено 29 электрических зарядных станций; для частных инвесторов администрацией города определен перечень из 10 приоритетных площадок для размещения электрических зарядных станций, а также 51 зарядное устройство запланировано к установке силами МУП "Электросервис". Карта действующих и планируемых к установке зарядных станций Сахалинской области доступна на сайте Министерства энергетики Сахалинской области.
По словам директора Департамента экономического развития Павла Павленко, решение о внедрении специальной меры финансовой поддержки принято с учетом социальной значимости и экологического аспекта, в целях развития перспективного сегмента рынка сферы услуг по зарядке электромобилей и вовлечения предпринимателей города в развитие инфраструктуры для электромобилей. С учетом роста числа электромобилей, установка зарядной станции, например, на парковке торгового центра, жилого комплекса или гостиницы может стать существенным конкурентным преимуществом.
Субсидия предоставляется на возмещение 70% документально подтвержденных затрат заявителя на приобретение, доставку и установку зарядных устройств для электромобилей (без учета НДС), произведенных в течение года оказания поддержки и три предшествующих года. Предельный размер субсидии в текущем финансовом году составляет не более 2, 0 млн. рублей на заявителя.
Прием документов на предоставление субсидии осуществляет Департамент экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска (отдел поддержки предпринимательства) с 25.10.2021 до 23.11.2021 (включительно) по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, кабинет № 2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов). Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
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