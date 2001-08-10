Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2021
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С 27 по 30 октября в Южно-Сахалинске будут продавать недорогую треску и камбалу
10:23, | Новости общества Сахалина и Курил

С 27 по 30 октября в Южно-Сахалинске будут продавать недорогую треску и камбалу

С 27 по 30 октября в Южно-Сахалинске будут продавать недорогую треску и камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести свежую камбалу и треску по доступной цене, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться 27-30 октября с 10.00 около ТЦ "Янтарь" и у Дома торговли (пр. Мира, 106А). Камбалу можно приобрести по 85 руб., а треску - по 90 руб.

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