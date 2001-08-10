Галопом по европам: сахалинские власти надеются до 22 ноября отремонтировать дорогу Невельск – Шебунино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядчик заменит основание полотна, размытое морским прибоем, и заасфальтирует отрезок пути. Ход восстановительных работ по поручению Валерия Лимаренко проинспектировал первый заместитель губернатора Сергей Байдаков, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Работы проводятся на участке дороги Невельск – Шебунино длиной чуть более 200 метров. Для этого "Сахалинавтодор" оперативно разработал проектно-сметную документацию. Планом предусмотрено восстановление откоса насыпи земляного полотна и замена основания размытого участка. Также будут установлены берегозащитные сооружения в виде габионов.

- Очень важно оперативно выполнить работу, но и о качестве не стоит забывать. Поэтому контролирующие ведомства должны внимательно следить за процессом и принять участок по всем требованиям безопасности, – отметил Сергей Байдаков.

Также к концу ноября будет полностью завершена реконструкция участка автодороги с автомобильным мостом по улице Приморской в Невельске. По контракту работы должны были закончить только в следующем году, но подрядчик идет с опережением графика.

Строители демонтировали старый мост, пока шли работы движение было организовано по временной переправе. В рамках реконструкции проложены сети водоснабжения, заменены сети энергоснабжения, выполнено берегоукрепление, смонтировано наружное освещение, установлена новая автобусная остановка. Длина нового моста более 40 метров, вместе с подъездными путями реконструкцию провели на отрезке пути протяженностью около 300 метров. Рабочим осталось завершить установку дорожных знаков.