В Луговом завершили работы по ремонту пострадавшей от пожара крыши дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подрядная организация завершила ремонтные работы по восстановлению после пожара кровли дома по ул. 2-й Железнодорожной, 39 в Луговом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, пожар, в результате которого была повреждена кровля трехэтажного жилого дома, произошел 7 августа. В первые дни был определен объем работ и подрядная организация, которая приступила к ликвидации последствий пожара. Основной объем работ был выполнен в общей сложности за полтора месяца. Произведена замена деревянных конструкций, уложено металлическое покрытие кровли, проведены работы по устройству вентиляционных шахт, утепление чердачного перекрытия. На сегодняшний день работы полностью завершены.
25 октября состоялась комиссионная приемка работ с участием специалистов департамента городского хозяйства, управляющей компании и подрядчика. В целом, замечаний не выявлено, работы приводились в штатном режиме в соответствии с утвержденным планом-графиком, сбоев, в том числе и по поставке необходимых материалов допущено не было. Все выполненные работы находятся на гарантии скором на пять лет.
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