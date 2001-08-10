Южно-сахалинские общественники удостоены памятных знаков губернатора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации города состоялась торжественная церемония вручения памятных знаков губернатора "В честь 75-летия Сахалинской области". Высоких наград удостоены 14 человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Это почетные граждане города, представители общественного совета, председатели территориальных общественных самоуправлений - горожане, внесшие большой вклад в развитие областного центра и островного региона.

С приветственным словом к собравшимся обратился первый вице-мэр Южно-Сахалинска, руководитель аппарата администрации Алексей Фризюк. Он отметил, что благодаря общественникам в городе реализуется ряд важных инициатив, которые помогают сделать Южно-Сахалинск еще более красивым и комфортным для жителей, напомнил, что многие из присутствующих активистов принимали участие в инспекционных поездках по приемке дорог, лично контролировали выполнение ремонта. Первый вице-мэр поблагодарил горожан за активность в этой работе.

Среди награжденных - член общественного совета Елена Реутская.

- В общественном совете я уже несколько созывов. Приятно работать с инициативными, неравнодушными горожанами, и очень важна поддержка администрации города и правительства островного региона. Такие награды только вдохновляют на новую работу, на то, чтобы приносить пользу своему городу, - поделилась мнением Елена Реутская.

Напомним, памятного знака губернатора Сахалинской области "В честь 75-летия Сахалинской области" удостоены многие выдающиеся жители областного центра. Это не первая церемония награждения. Так, еще в мае, накануне Дня Победы, награды были вручены фронтовикам и труженикам тыла.