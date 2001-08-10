На Сахалине стартовало народное голосование конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За специальный приз борются восемь жителей области, среди которых педагоги, общественные деятели и активисты, инициативные и неравнодушные жители региона. Проголосовать за них можно на сайте ежегодной премии губернатора "Сахалинский маяк", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Мы видим, что участники конкурса - люди с активной жизненной позицией, которые действенно участвуют в развитии области, - отметила министр государственного управления Сахалинской области Юлия Главинская. - Они нашли себя в труде на благо общества. Реализуя свое призвание, они делают мир вокруг себя лучше, добрее. Выполняют важные общественные функции. Это работа с детьми, со старшим поколением, подготовка квалифицированных кадров, участие в поисково-спасательной деятельности, развитие туристической отрасли. Каждый из претендентов достоин называться человеком года. Но окончательное решение по победителю примут сами жители региона.

В финал конкурса "Человек года – 2021" вышли:

Наталья Русинова - журналистка, доброволец из Южно-Сахалинска. Наталья занимается организацией досуга пожилых постояльцев в домах престарелых, придумала проекты "Ангелы с крепкими руками" и "Взрослая школа", уже более шести лет устраивает прогулки для парализованных людей. Является победителем конкурсов "Женщина года - 2019" в номинации "Лидер общественного движения", "Звезда Дальнего Востока-2019" в номинации "Доброволец", городского проекта "Успех года-2019" в номинации "Признание года", победителем в номинации "И невозможное возможно" фонда социальных инициатив "Энергия".

Евгения Тучкова - руководитель поисково-спасательного отряда "Сова". Евгения посвятила свою жизнь подвижнической деятельности и волонтерству. Только в этом году вместе со своим отрядом она помогла отыскать 105 пропавших человек. Большое внимание Евгения уделяет разработке алгоритма межведомственного взаимодействия при поиске людей, а также работе по профилактике детской безопасности.

Александр Хохряков - военнослужащий. Уже семь лет он организует и проводит с детьми занятия по рукоделию из дерева. Работы юных мастеров участвуют в выставках в различных образовательных учреждениях, а также на СТК "Горный воздух" и в Сахалинском краеведческом музее. В будущем Александр планирует открыть свою мастерскую, чтобы как можно больше детей смогли приобщиться к работе с деревом и другими природными материалами.

Антон Ким - воспитатель группы продленного дня. Антон является организатором детского игрового чемпионата по стандартам WorldSkills Russia среди детей младшего школьного возраста "BabySkills" Сахалинской области в школе №6 Южно-Сахалинска. Также Антон занимает должность главного регионального эксперта по компетенции "Преподавание в младших классах - Юниоры".

Раиса Самборская - учитель русского языка и литературы школы №4 Корсакова. Раиса Ивановна - педагог с 28-летним стажем, постоянный член региональной комиссии по проверке ГИА и ЕГЭ по русскому языку и литературе. Имеет звание "Заслуженный педагог Сахалинской области", нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения".

Алексей Швец - директор Сахалинского базового медицинского колледжа. На своем посту Алексей Михайлович не только занимается подготовкой медицинских кадров для учреждений здравоохранения Сахалинской области, но и вовлекает студентов в различные акции и социально-значимые мероприятия. Таким образом было организовано движение "Волонтеры-медики". Под руководством Алексея Швеца будущие медработники участвуют в развитии движения "Серебряные волонтеры", в программе "Норма жизни", проекте "Младшая медицинская сестра - сестра милосердия", организовывают профильные медклассы в лицее №1.

Виктория Мавлеткулова - педагог дополнительного образования детского сада "Матрешка" Южно-Сахалинска. Виктория владеет двумя иностранными языками - английским и китайским. В рамках своей деятельности как педагога допобразования она помогает детям в освоении незнакомого языка и раскрытии своих лингвистических способностей. Является автором более десятка педагогических статей, опубликованных в научных профильных изданиях, а также автором образовательных модулей.

Ирина Ли - основатель и президент НКО "Сахалинский региональный союз туроператоров". Ирина является организатором приема туристических групп детей по национальному проекту "Культура" и национальной программе развития детского туризма, организатором мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма.

Народное голосование конкурса "Человек года - 2021" проводится на официальном сайте ежегодной премии Губернатора "Сахалинский маяк" с 25 октября по 3 ноября. Победитель будет объявлен в ходе торжественной церемонии награждения премии.

Напомним, голосование по другим номинациям и подноминациям "Сахалинского маяка" уже завершено. В нем приняло участие более 41 тысячи жителей области.