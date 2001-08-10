На Сахалине стартовало народное голосование конкурса "Человек года - 2021"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За специальный приз борются восемь жителей области, среди которых педагоги, общественные деятели и активисты, инициативные и неравнодушные жители региона. Проголосовать за них можно на сайте ежегодной премии губернатора "Сахалинский маяк", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Мы видим, что участники конкурса - люди с активной жизненной позицией, которые действенно участвуют в развитии области, - отметила министр государственного управления Сахалинской области Юлия Главинская. - Они нашли себя в труде на благо общества. Реализуя свое призвание, они делают мир вокруг себя лучше, добрее. Выполняют важные общественные функции. Это работа с детьми, со старшим поколением, подготовка квалифицированных кадров, участие в поисково-спасательной деятельности, развитие туристической отрасли. Каждый из претендентов достоин называться человеком года. Но окончательное решение по победителю примут сами жители региона.
В финал конкурса "Человек года – 2021" вышли:
Наталья Русинова - журналистка, доброволец из Южно-Сахалинска. Наталья занимается организацией досуга пожилых постояльцев в домах престарелых, придумала проекты "Ангелы с крепкими руками" и "Взрослая школа", уже более шести лет устраивает прогулки для парализованных людей. Является победителем конкурсов "Женщина года - 2019" в номинации "Лидер общественного движения", "Звезда Дальнего Востока-2019" в номинации "Доброволец", городского проекта "Успех года-2019" в номинации "Признание года", победителем в номинации "И невозможное возможно" фонда социальных инициатив "Энергия".
Евгения Тучкова - руководитель поисково-спасательного отряда "Сова". Евгения посвятила свою жизнь подвижнической деятельности и волонтерству. Только в этом году вместе со своим отрядом она помогла отыскать 105 пропавших человек. Большое внимание Евгения уделяет разработке алгоритма межведомственного взаимодействия при поиске людей, а также работе по профилактике детской безопасности.
Александр Хохряков - военнослужащий. Уже семь лет он организует и проводит с детьми занятия по рукоделию из дерева. Работы юных мастеров участвуют в выставках в различных образовательных учреждениях, а также на СТК "Горный воздух" и в Сахалинском краеведческом музее. В будущем Александр планирует открыть свою мастерскую, чтобы как можно больше детей смогли приобщиться к работе с деревом и другими природными материалами.
Антон Ким - воспитатель группы продленного дня. Антон является организатором детского игрового чемпионата по стандартам WorldSkills Russia среди детей младшего школьного возраста "BabySkills" Сахалинской области в школе №6 Южно-Сахалинска. Также Антон занимает должность главного регионального эксперта по компетенции "Преподавание в младших классах - Юниоры".
Раиса Самборская - учитель русского языка и литературы школы №4 Корсакова. Раиса Ивановна - педагог с 28-летним стажем, постоянный член региональной комиссии по проверке ГИА и ЕГЭ по русскому языку и литературе. Имеет звание "Заслуженный педагог Сахалинской области", нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения".
Алексей Швец - директор Сахалинского базового медицинского колледжа. На своем посту Алексей Михайлович не только занимается подготовкой медицинских кадров для учреждений здравоохранения Сахалинской области, но и вовлекает студентов в различные акции и социально-значимые мероприятия. Таким образом было организовано движение "Волонтеры-медики". Под руководством Алексея Швеца будущие медработники участвуют в развитии движения "Серебряные волонтеры", в программе "Норма жизни", проекте "Младшая медицинская сестра - сестра милосердия", организовывают профильные медклассы в лицее №1.
Виктория Мавлеткулова - педагог дополнительного образования детского сада "Матрешка" Южно-Сахалинска. Виктория владеет двумя иностранными языками - английским и китайским. В рамках своей деятельности как педагога допобразования она помогает детям в освоении незнакомого языка и раскрытии своих лингвистических способностей. Является автором более десятка педагогических статей, опубликованных в научных профильных изданиях, а также автором образовательных модулей.
Ирина Ли - основатель и президент НКО "Сахалинский региональный союз туроператоров". Ирина является организатором приема туристических групп детей по национальному проекту "Культура" и национальной программе развития детского туризма, организатором мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма.
Народное голосование конкурса "Человек года - 2021" проводится на официальном сайте ежегодной премии Губернатора "Сахалинский маяк" с 25 октября по 3 ноября. Победитель будет объявлен в ходе торжественной церемонии награждения премии.
Напомним, голосование по другим номинациям и подноминациям "Сахалинского маяка" уже завершено. В нем приняло участие более 41 тысячи жителей области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня На Сахалине стартовало народное голосование конкурса "Человек года - 2021"
11:02 Сегодня Южно-сахалинские общественники удостоены памятных знаков губернатора
- 11:07 Сегодня В Хомутово состоится встреча с населением
- 13:39 Сегодня Виды и преимущества промышленных шредеров
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
17:16 21 Октября 22 и 23 октября в Южно-Сахалинске будут продавать камбалу по 85 рублей
14:57 21 Октября В Южно-Сахалинске задержан грабитель
14:56 21 Октября Наркотики, попытка хищения, 16 краж: на Сахалине перед судом предстанет серийный вор
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
15:09 1 Октября На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
14:24 29 Сентября Сахалинец нашел кредитку и к моменту задержания успел потратить более восьми тысяч
Выбор редакции
- 11:17 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет пятая бизнес-конференция "ЮСАБИКО-2021"
- 18:37 22 Октября Три многоквартирных дома готовят к сдаче в Поронайске
- 10:02 21 Октября Прокуратура обязала власти Томари поменять окна местной жительнице
- 16:17 20 Октября 15-летнему жителю Южно-Сахалинска срочно нужна помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?