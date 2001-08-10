Сахалинский политехнический центр №3 отпраздновал 55-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский политехнический центр №3 в торжественной обстановке отметил свой 55-летний юбилей. В концертном зале "Центральный" Поронайска поздравить родное учреждение собрались многочисленные гости: преподаватели и студенты, ветераны образования и выпускники прошлых лет, почетные гости и все, кому дорог СПЦ. За свою многолетнюю историю центр, из чьих стен вышло немало профессиональных кадров, имеет много друзей.

Свои поздравления всем собравшимся преподнесли вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко, депутат районного собрания Андрей Шенцов, представитель министерства образования Сахалинской области Ангелина Рымарь, специалист агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Яна Гринчук и многие другие.

Яркие творческие поздравления и номера от поронайских артистов и студентов центра чередовались с торжественными награждениями. Много наград и тёплых слов получили работники, ветераны, студенты.

Почетными грамотами министерства образования Сахалинской области за многолетний и добросовестный труд были отмечены: мастер производственного обучения Ирина Клецина, начальник хозяйственного отдела Сталина Таранцова, заместитель директора по учебной работе Екатерина Афонина, методист Оксана Щербакова, специалист по охране труда Константин Аулов, заместитель главного бухгалтера Ирина Ибрагимова. Грамотами администрации Поронайского городского округа награждены заместитель директора по учебно-производственной работе Галина Платонова, преподаватель Евгений Манин, мастер производственного обучения Нурлан Абдукахаров. Благодарности получили преподаватель Светлана Горлач, мастер производственного обучения Александр Шатов.

Грамотой собрания Поронайского городского округа отметили заместителя директора по социальным вопросам и воспитательной работе Элину Ротькину.

Среди награжденных, конечно же, были и студенты центра. За отличные успехи, активную жизненную позицию, участие в жизни образовательного учреждения наградили Татьяну Васильеву, Веронику Хакимзянову, Александру Шишканову, Андрея Азарова, Александра Петрищева, Анастасию Пешкову, Дарью Ткач.

Тёплые слова и пожелания со сцены произнесла директор центра Ирина Присекина. Поздравляя коллег и студентов, она сообщила, что по итогам отборочного тура национального чемпионата Абилимпикс в финал вышел специалист центра по компетенции столярное дело Артём Игнатов.

Цветы, подарки, улыбки и радость заполняли зал до последних минут мероприятия.