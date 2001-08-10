Волонтеры Поронайска помогают готовить к зимнему сезону лыжную трассу и хоккейные коробки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшие выходные в Поронайске в рамках состоявшихся субботников приступили к подготовке спортивных площадок к зимнему сезону. Работы по наведению порядка прошли на лыжной трассе в районе рефулеров и на хоккейном корте во дворе дома по улице Фрунзе, 7.

Уборку на территории хоккейной коробки в микрорайоне "Бумажник" провели волонтеры объединения "В будущее - с нами!". Ребята очистили корт от мусора, провели мелкий ремонт. В ближайшие выходные активисты планируют скосить траву.

Стоит отметить, что молодые активисты не только ежегодно благоустраивают площадку, но и помогают заливать ее водой, очищать от снега. На хоккейном корте в зимнее время тренируется любительская команда под руководством тренера-общественника, сформированная из числа детей, проживающих в близлежащих многоквартирных домах. Рядом с кортом при участии предпринимателей района установлены теплые раздевалки и освещение. За счет средств муниципального бюджета в сентябре текущего года для команды хоккеистов приобретена хоккейная экипировка.

Уборку лыжной трассы инициировал ветеран лыжного спорта, серебряный волонтер Михаил Шевень. На призыв известного в городе активиста откликнулись воспитанники СРЦ «Надежда», волонтерский отряд школы №7, серебряные волонтеры, любители лыжного спорта и зимних видов отдыха. Также помощь в предоставлении специализированной техники оказало МУП "ПКК-1". Участники субботника очистили от мусора и сухостоя трассу протяженностью 2 километра, выполнили планировку будущей снежной горки для детей.

- Лыжная трасса на рефулерах - одно из самых любимых мест отдыха наших горожан зимой. Здесь катаются на лыжах, на санках с детьми. Приятно, что в этот раз столько неравнодушных поронайцев откликнулись. МУП "ПКК-1" ежегодно оказывает необходимую помощь в подготовке зимних площадок, - отметил главный инженер МУП "ПКК-1" Андрей Шенцов.

В зимний период в Поронайском районе функционируют 10 ледовых катков и две лыжные трассы. На их территории занимаются зимними видами спорта жители разных возрастов, тренируются спортсмены, проходят соревнования различного уровня. Основные работы по содержанию площадок проводятся за счет средств муниципального бюджета. Помощь оказывают сами спортсмены, тренеры-общественники и волонтеры района.