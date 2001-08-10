Южносахалинцам рассказали, почему важно вакцинировать детей от гриппа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию проходит как взрослое население, так и дети. На сегодняшний день процедуру прошли более 13 тысяч юных жителей областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Врачи призывают не затягивать с иммунизацией и сделать прививку как можно быстрее - до начала сезонного подъема заболеваемости. Как отмечает заведующая отделением вакцинопрофилактики Южно-сахалинской детской городской поликлиники Марина Бушкова, вакцинированные, если они заболевают, как правило, переносят грипп в легкой форме, без развития осложнений. В этом году особенно важно не пренебрегать мерами профилактики, так как есть опасность заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Последствия такого двойного удара по организму могут быть тяжелыми и непредсказуемыми.

– Самым эффективным средством профилактики остается вакцинация. Она проводится препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Кварди», которые безопасны, имеют клинически доказанную эффективность, хорошо переносятся, – отметила Марина Бушкова. – Грипп очень заразен и опасен своими осложнениями, болезнь начинается остро и развивается стремительно, поднимается высокая температура, наблюдаются другие тяжелые симптомы. Прививка — самый действенный способ минимизировать риск такого течения.

Своим мнением о важности прививки поделилась мама одной из пациенток детской поликлиники Наталья Тюрина.

– И старший сын, и дочь ежегодно проходят вакцинацию. Гриппом ни разу не болели. Считаю, что это очень важная мера для безопасности всей семьи, – отметила Наталья.

В школах, детских садах, учреждениях среднего профессионального образования Южно-Сахалинска вакцинация проводится в процедурных кабинетах, дети и подростки прививаются организованными группами. Перед тем как поставить прививку, врач или фельдшер в обязательном порядке изучает медицинскую карту ребенка, проводит осмотр, выявляются жалобы. Вакцинация проводится только с письменного согласия родителей или законных представителей.

Отметим, что получить консультацию по вакцинации можно у участкового педиатра, а также у специалистов отделения вакцинопрофилактики (кабинет № 221 детской поликлиники). Также можно обратиться к медицинскому работнику учреждения образования.

Добавим, что граждане старше 18 лет могут поставить прививку от гриппа, Covid-19 в поликлиниках по месту жительства, мобильных пунктах вакцинации. Также администрация города оказывает содействие трудовым коллективам в организации прививочной кампании против гриппа, пневмококковой и коронавирусной инфекции. Через департамент социальной политики можно оставить заявку на проведение вакцинации сотрудников. Заявки принимаются по телефону 312-710.