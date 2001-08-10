Ярмарка handmade-товаров прошла на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уникальные изделия при поддержке центра "Мой бизнес" представили 12 самозанятых - это сувениры из кожи, шкатулки, кошельки, пледы ручной работы, букеты из мыльных цветов, авторские украшения из смолы, куклы, вязаные головные уборы, свечи и игры на липучках для самых маленьких гостей, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Я занимаюсь изготовлением изделий из дерева с 2008 года, - рассказала самозанятая Елена Козина. - Сегодня представляю сервировочные тарелки из массива дуба и сосны, органайзеры для косметики, салфетницы и подносы, шкатулки, сувенирную продукцию. И это лишь малая часть всего моего ассортимента. В ярмарках участвую очень часто, огромное спасибо за возможность делать это безвозмездно.
А у прилавка Регины Фейгиной царила особая, ароматная атмосфера. Девушка делает эксклюзивные свечи и саше для белья на любой вкус.
- Свечеварением я занимаюсь с начала 2019 года, - рассказала сахалинка. - На сегодняшний день я сертифицированный ароматерапевт, работаю с натуральными эфирными маслами. Продаю свои товары через социальные сети и участвую в подобных ярмарках рукодельников. На этот раз я обратилась с просьбой помочь в организации в центр "Мой бизнес". Это хорошая поддержка, потому что для многих это единственный вариант рекламы своей продукции.
В преддверии зимнего сезона особенно популярными среди гостей ярмарки стали сезонные аксессуары. К примеру, Ольга Орлова представила разноцветные шапки и платки из натуральной пряжи.
- Бывает так, что весь день пройдет, и ни одного товара не продам, - отметила рукодельница. - Но уже после выставки люди звонят и пишут. Участие в подобных мероприятиях - это работа на перспективу, хороший способ показать себя.
Тематические ярмарки и выставки для самозанятых и предпринимателей в регионе проводятся регулярно в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Подробнее о мероприятиях центра "Мой бизнес" можно узнать на сайте или по телефону 8-800-222-01-23.
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