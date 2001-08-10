Тихоокеанское
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12:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Главный судебный пристав и детский омбудсмен Сахалинской области проведут приём граждан

Главный судебный пристав и детский омбудсмен Сахалинской области проведут приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 ноября 2021 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области проведут  совместный приём граждан уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская, руководитель управления - главный судебный пристав Сахалинской области Андрей Кононов и члены общественного совета при управлении.

Приём состоится в рамках Международного дня оказания правовой помощи детям, проводимой судебными приставами Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба УФССП России по Сахалинской области.

Жители региона могут обратиться по вопросам взыскания алиментных платежей и принудительного исполнения  судебных решений, затрагивающих права и интересы несовершеннолетних детей.

Прием граждан пройдет с 15-00 до 17-00 часов по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 45. Предварительная запись на прием ведется до 12.11.2021  по телефонам: 8 (4242) 500-226, 8 (4242) 469-529.

Вход в здание управления осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего  личность гражданина (паспорт).

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